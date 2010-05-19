Bülent Uygun Gaziantepspor'da

T24 - Portekizli teknik adam Jose Coucerio'nun sözleşmesini önceki gün karşılıklı olarak fesheden Gaziantepspor Kulübü, yeni sezonda takımın başına getirmek istediği teknik direktör Bülent Uygun'la 2 yıllık anlaşma yaptı.





Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl ile bir araya gelen Bülent Uygun, kırmızı-siyahlı kulüple hedeflerinin örtüşmesi üzerine anlaşmayı imzaladı.





Bülent Uygun, hedefleri olan bir takımla çalışmak istediğini, Gaziantepspor kulübünün de futbol alt yapısı ve kültürü olan bir kent olduğunu, hedefleri ile örtüştüğü için yeni sezonda bu güzide kulüpte görev almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.





Gaziantepspor Kulübü Başkanının kendisi hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı mutlu olduğunu, başkan İbrahim Kızıl ile daha önce de bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak Jose Coucerio'nun görevde olması nedeni ile anlaşmayı daha sonraya bıraktıklarını ifade eden Uygun, ''Daha önce hedeflerime uygun kulüp bulursam çalışırım demiştim. Gaziantepspor'da bir Anadolu kulübü olarak başarıya susamış, başarı isteyen bir kulüp. Türkiye'de hedefi olan 5-6 kulüp var. Onlardan bir tanesi de Gaziantepspor. Hedeflerimiz örtüşüyor. Başkan da bizimle çalışmak istediğini söyledi'' diye konuştu.





Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl da Bülent Uygun'un kariyeri belli olan, hırslı, iddialı ve inançlı bir hoca olduğunu, hedeflerinin örtüşmesi nedeni ile bir araya geldiklerini belirterek, ''Bülent hocayı anlatmaya gerek yok. Daha önceki yaptıkları, elde ettikleri başarılar zaten ortada. Çok iddialı demeç vermekten yana değilim ama Bülent Uygun ile birlikte Gaziantepspor'u ulaşmak istediği hedefe beraber götüreceğiz. Eksik mevkilerde ne eksiğimiz varsa, hepsi yapılacaktır'' dedi.





Bu arada, Bülent Uygun'un Gaziantepspor'da yardımcılıklarını Sefer Yılmaz, Toprak Katoğlu, Bayram Bektaş, Kaan Karakuş ile kaleci antrenörlüğünü ise Murat Göksu'nun yapacağı öğrenildi.

