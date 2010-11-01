-BÜLENT UYGUN DİSİPLİN KURULU'NDA İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - Futbol Federasyonu, talimatlara aykırı bir biçimde menajerlik faaliyetlerinde bulunmaları nedeniyle Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kasımpaşa kalecisi Murat Şahin, Çaykur Rizespor futbolcusu Mustafa Koray Avcı ile lisanslı futbolcu temsilcisi İmam Rıza Ağacık'ı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun, Çaykur Rizespor profesyonel futbolcusu Mustafa Koray Avcı, Kasımpaşa kalecisi Murat Şahin ve Futbol Federasyonu lisanslı futbolcu temsilcisi İmam Rıza Ağacık, talimatlara aykırı bir biçimde menajerlik faaliyeti içinde bulunmalarından dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdir'' denildi.