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Spor

Bülent Uygun: Direklere takıldık

21 Nisan 2009 03:00

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, ``Fortis Türkiye kupası adına Sivasspor takımı futbolun tüm güzelliklerini sergileyen, istekli, arzulu, coşkulu ve finale çıkmak isteyen Sivasspor oldu. Sahada her şeyini veren ve maalesef direklere takılan bir takım vardı. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Onların yüklendiği misyonu yerine getiriyor. Anadolu'nun projesi gibi yükselen bir trendi olarak Sivasspor var. Sivasspor bundan sonra Anadolu'dan bir takım şampiyon olabilecektir. Bir çok kulübümüz, artık bu hayalleri kuruyor. Futbolcu kardeşlerimi bu güzelliklerinden dolayı alınlarından öpüyorum. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Ligde kalan maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik elde edersek, şampiyon olarak çıkarız. Bunu başarmak için mücadele eden camia ve futbolcularım var. Hepsine teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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