-BÜLENT UYGUN BUCASPOR'A 200 BİN LİRA ÖDEYECEK İZMİR (A.A) - 31.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK), Bucaspor'daki görevinden istifa ettikten sonra Eskişehirspor ile sözleşme imzalayan teknik direktör Bülent Uygun'un İzmir kulübüne mahkeme masraflarıyla birlikte 200 bin lira geri ödeme yapması yönünde karar aldığı bildirildi. Bucaspor'un resmi internet sitesinde ''Bülent Uygun mahkum oldu'' başlığıyla yer alan açıklamada, kulübün eski teknik direktörü Bülent Uygun hakkında açılan davanın lehlerine sonuçlandığı, TFF UÇK'nin, Uygun'u 195 bin lira para cezasına mahkum ettiği ifade edildi. Bucaspor Basın Sözcüsü Timur Yaykıran, kulübün Bülent Uygun hakkında açmış olduğu dava sonucu bekledikleri kararın çıktığını belirterek, şunları kaydetti: ''Buna göre, eski teknik direktörümüz Bülent Uygun hakkında takımımızla olan sözleşmesini dikkate almadan vermiş olduğu istifa nedeniyle Bucaspor'un kayıplarının tazmin edilmesi için açmış olduğumuz dava neticesi, haksız kazanç elde etmesi nedeniyle Bülent Uygun, kulübümüze mahkeme masraflarıyla birlikte 200 bin lira geri ödemeye mahkum edilmiştir.'' Kulüp avukatı Emin Özmen de kararın örnek olacağına dikkati çekerek, ''Haklılığımızı hukuksal boyutta da kanıtladığımız için çok mutluyuz. Davayı kazanmamızın yanı sıra Bucaspor Kulübü, Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı. Bundan sonra hiçbir teknik adam, elini kolunu sallayarak görevi bırakamayacak'' görüşünü bildirdi.