Bülent Uygun Bucaspor ile sözleşme imzaladı

T24-

Teknik direktörlük için dün anlaşıldığı açıklanan Uygun, bugün İzmir'e geldikten sonra yöneticilerle bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından kulüp binasında taraftarlar tarafından karşılanan Uygun'a, Bucaspor atkısı hediye edildi.Bucaspor Basın Sözcüsü Şeref Üstündağ, Bülent Uygun'un imza töreninde yaptığı konuşmada, bugünden itibaren, ileride (A) Milli Takım'ın başına geçebilecek Bülent Uygun'u takımın başına getirdiklerini belirterek, ''İnşallah, uzun yıllar berabere çalışacağız. Kendisine sonsuz güvenimiz var. Süper Lig'e de ayrı bir renk getireceğimize inanıyorum. İki taraf için de hayırlı olsun'' dedi.Teknik direktör Bülent Uygun da yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, bundan sonra başarıya doğru koşan ve herkesin seveceği bir ekip meydana getireceklerini söyledi.(aa)