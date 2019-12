Bülent Uygun: Beşiktaş-Galatasaray derbisi kilit

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, kalan 4 haftayı iyi değerlendirerek hedefe ulaşmak istediklerini tekrarlarken, "Ligin 33'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, kilit maçı olur" dedi.



Cumartesi günü oynayacakları İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına büyük önem verdiklerini belirten Blent Uygun, rakiplerinin kadro yapısına göre puan olarak istedikleri yerde olmadığını söyledi. Maçın zor geçeceğini kaydeden Bülent Uygun, şöyle devam etti:

"Seyircimizin desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz. 4 haftada göstereceğimiz performans, Anadolu'nun yıldızı olan Sivasspor'un başarısının göstergesi olacak. Sezon sonunda bu mücadelemizi kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bunun ilk ayağı olan Büyükşehir Belediyespor maçı önemli. İnşallah kazanan taraf oluruz."



Bülent Uygun, Sivasspor'un seyircisi önünde geçen sezonki Galatasaray maçından bu yana yenilmediğinin hatırlatılması üzerine, "Her maçımızı aynı istek, arzu, disiplin ve coşkuyla oynuyoruz. Kendi evinizde olmanız, her zaman avantajdır. Kendi evimizde hiç bir zaman kaybetmek istemiyoruz. Kalan 2 maçımızı da bu şekilde bitirerek sahamızda yenilmeden sezonu kapamak istiyoruz" dedi.



Futbolun dili belli



Beşiktaş teknik direktörü Mustafa Denizli'nin, 'Şampiyon olacağız' açıklamasını da değerlendiren Bülent Uygun, bu konuda şunları söyledi:

"Düşüncesine saygı duyuyorum. Takımını motive adına söylediği güzel sözler. 3 galibiyet, 1 beraberlik halinde ben de şampiyon olacağımızı söyledim. Einstein, olmamıza gerek yok. Futbolun dili belli. Antrenman metotlarımız üst seviyede. Sistem anlamında, futbolcularımızın bireysel yeteneklerini geliştirme adına antrenmanlarımız üst seviyede. Bunun karşılığını alıyoruz. Takımı fazla beklentilere sokmaktansa, anlık söylemler ve başarılarla sonuca götürmeye çalışıyoruz."



'Derbi kilit olacak'



Kalan haftalarda kilit maçın hangisi olacağının sorulması üzerine Bülent Uygun, şu cevabı verdi:

"İlk oynayacağınız maç, kilit maçtır. Bundan sonra her maç kilit maçı olacak. Ancak özellikle 33'üncü haftada Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucunda bir çok şey ortaya çıkacak. Trabzonspor'un da şansı olduğunu düşünüyorum. Derbi maçtan sonra son hafta Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Sivasspor maçları var. Bu nedenle Beşiktaş-Galatasaray maçının ligin kilit maçı olacağını düşünüyorum."



Neşeli antrenman



Sivasspor, cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çalışmaya izinli olan Sylla katılmadı.

Bülent Uygun yönetiminde, top kontrolü çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, elleriyle yerde top yuvarlayarak ve yürüyerek çift kale maç çalışması yaptı. Zaman zaman ilginç anların yaşandığı antrenman daha sonra istasyon çalışması, yan top ve şut çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise yarı alanda çift kale maç yapıldı.

Forvet oyuncuları Mehmet Yıldız ve Muhammed Ali Kurtuluş, çift kale maçta stoper oynadı. Son bölümlerde gol atanın galip ilan edileceği çift kale maçta Abdurrahman Dereli'nin attığı gol sonrası takım arkadaşları üzerine atlayarak sevinç yumağı oluşturdu.



Kapılar dış dünyaya kapandı



Maça konsantrasyon sağlamayı hedefleyen Sivasspor, bugün yapılan antrenmandan sonra kapılarını basına ve taraftarlara kapadı. Kalan haftalarda da benzer uygulamalar yapılacağı açıklandı.

Öte yandan bugünkü son çalışmayı, Sakatlar Derneği üyeleriyle bir grup taraftar da takip etti.