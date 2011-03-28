-BÜLENT ÜNDER'İN FLORYA MESAİSİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - Galatasaray'da istifa eden teknik direktör Gheorghe Hagi'nin yerine göreve getirilen Bülent Ünder, takımın başında ilk antrenmana çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam ederken, yeni teknik direktör Bülent Ünder çalışmada takımın başındaki yerini aldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren antrenman sırasında Ünder, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Yeni teknik direktörün, oyuncularla tek tek ilgilenmesi de dikkati çekti. Milli takımlarda bulunan Arda, Servet, Gökhan Zan, Yekta, Hakan Balta, Kazım, Baros, Kewell, Neill, Cana ve Stancu'nun yer almadığı antrenmana, sarı-kırmızılılar koşu ve kondisyon çalışmasından sonra minyatür kale maçla devam etti. İdman dar alanda yapılan top kapma ve saklama çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolculardan Serkan, kondisyoner yönetiminde sahada, tedavisi sürdürülen Sabri ise salonda çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.