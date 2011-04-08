-BÜLENT ÜNDER: ''ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, Spor Toto Süper Lig'de 10 Nisan Pazar günü sahalarında lider Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ünder, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmanın önemine değinerek, ''Türk futboluna renk katan iki güzide kulübün müsabakası olacak. Tabii ki herkes kendi menfaatleri doğrultusunda projelerini gerçekleştirmeye çalışacaktır. Biz de her maça nasıl galibiyet için çıkıyorsak bu maça da galibiyet için çıkmak zorundayız. Çünkü içinde bulunduğumuz durum bizi puan almaya zorluyor. Dolayısıyla biz isteğimiz doğrultusunda hareket etmek zorundayız ve maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin durumlarının kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren Ünder, şunları kaydetti: ''Ligin üstündeki iki takımın varacağı hedef bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan şey bizim ne yapacağımızdır. Çünkü bulunduğumuz konum hiç iç açıcı değil. Bu konumdan çıkmak için de mutlaka puana ihtiyacımız var. Hazırlıklarımızı da ona göre yaptık. Onun için Trabzonspor ya da Fenerbahçe'nin alacağı şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe ile oynasak aynı şeyi yapacağız, Trazonspor ile oynasak aynı şeyi yapacağız. Biz şampiyonluğa gitseydik, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynasaydık onlar da bizden 3 puanı almak için çaba sarf ederdi.'' -''CANA OYNAYAMAYACAK''- Bülent Ünder, takımdaki sakat futbolcuların durumuyla ilgili de şu bilgiyi verdi: ''Sabri hafta başından, Çağlar da çarşambadan beri bizimle çalışıyor. İzlediğim kadarıyla ikisinin de hazır olduğunu görüyorum. Neill'de biraz sıkıntı vardı ama bugün antrenmana aldık ve sağlıklı bir şekilde sahaya döndüğünü gördük. Ancak sakatlığı bulunan Cana bu hafta oynayamayacak. Stancu, dün antrenmanda kalçasına aldığı hafif darbe nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Bugün tedavisi yapılıyor.'' -''SEYİRCİ İLE BİRLİKTE OLMAYI ÇOK İSTİYORUZ''- Ünder, geçirdikleri bu kötü dönemde sarı-kırmızılı taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Seyircinin bu durumda daha bilinçli ve daha sakin hareket etmesi lazım. Futbolcu istediği sonuçları alamadığı zaman üzülmüyor anlamına gelmez. Belki de hepimizden fazla üzülenler onlardır. Bu durumlar kolay kolay yaşanmıyor, Galatasaray tarihinde belki hiç yaşanmayacak bir olay. Daha önce söylediğim gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde üst üste büyük başarılara imza atmış takımların da zaman zaman böyle durumlara düştüğünü görüyoruz. Ama tribünlere baktığımızda 70 bin seyirci ve onları alkışlayan bir gurubun hala var olduğunu görüyoruz. Bizim taraftarlardan beklentimiz oyuncuların yanlarında olmaları. Yanlarında oldukları zaman bu beklenmeyen ve istenmeyen durumdan çıkma olayı daha kolaylaşır diye düşünüyorum.'' -ARDA'NIN TAKIMDAKİ GELECEĞİ- Sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili bir soru üzerine de Ünder, ''Milli takımdan döndükten sonra yapılan eleştiriler dolayısıyla buruk olduğunu ben de fark ettim. Fakat karşılıklı konuşarak bazı şeylerin üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Transfer konusunda bana gelen bir bilgi yok. Bu tamamen yönetim kurulunun alacağı bir karardır, bize gelmez. Bu gelişmelerin önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağını düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.