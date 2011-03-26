-BÜLENT ÜNDER PAZARTESİ ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Galatasaray, teknik direktör Gheorghe Hagi ile yolların ayrılmasının ardından Spor Toto Süper Lig'deki Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarını antrenör Tugay Kerimoğlu yönetiminde sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, 5'e 2 top kapma çalışması yaptıkları, yarı sahada çift kale maçla da idmanın tamamlandığı bildirildi. Milli takımlara giden futbolcuların katılmadıkları antrenmanda, Sabri Sarıoğlu'nun fizyoterapist eşliğinde koşu ile saha çalışmaları, Serkan Kurtuluş'un ise kondisyoner eşliğinde saha egzersizleri yaptığı belirtildi. Öte yandan, gribal enfeksiyon geçiren Ayhan Akman'ın antrenmana katılamadığı açıklandı. Yarını izinli geçirecek olan Galatasaray takımı, 28 Mart Pazartesi günü gerçekleştireceği çalışmayla Medical Park Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. -ÜNDER PAZARTESİ GÜNÜ İŞBAŞI YAPACAK- Galatasaray'da Gheorghe Hagi'nin yerine takımın başına getirilen Bülent Ünder, 28 Mart Pazartesi günü işbaşı yapacak. Bülent Ünder'in pazartesi günü sabah gerçekleştirilecek antrenmana katılacağı, çalışma sonrasında da bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.