Bülent Ünder: GS'den ben sorumluyum

T24 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, Galatasaray'ın bugünkü durumundan kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.



Medical Park Antalyaspor karşılaşması ile takımının başında ilk resmi maçına çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, oyuna iyi başlamadıklarını ve ilk yarının bitimine kadar oyundaki dengeyi kurmakta zorlandıklarını söyledi.



Futbolda küçük detayların başarıyı getirdiğini belirten Ünder, ''Küçük detaylarla ilgilenmezseniz başarısızlık kendiliğinden gelir. İlk yarı iyi oynamadık, Antalyaspor bizden daha iyi ve istekliydi. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonlar var. İkinci yarıya sistemde değişiklik yaparak başladık. İkinci yarının ilk 15 dakikasında sahada rakibimiz üzerinde pozisyon üretmeye çalışan, topa sahip olan ve derinlemesine top oynayan, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Galatasaray vardı. Yaptığımız küçük bir hata maçı 2-0'a taşıdı. Galatasaray'da benden önceki dönemlerde mağlup duruma düşüldüğü zamanlarda yaşanan moralsizlik, futbolcuların fizik gücüne yansıyordu. Penaltı golüyle de beklemediğimiz bir skorla sahadan mağlup ayrıldık'' diye konuştu.



Antalyaspor'un kendilerinden daha fazla istekli oynadığını belirten Ünder, bir gazetecinin ''Bugünkü durumdan siz sorumlu değilsiniz ama futbolcular neden isteksizdi'' şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:



''Takımın bugünkü durumundan ben sorumluyum. Bu takımı çalıştırıyorsam bu durumdan ben sorumluyum. Düne kadar başkasının takımı ama bugün benim takımım. Beni şaşırtan noktalardan bir tanesi de sahada koşmayan bir takım vardı. Futbolcularla 3-4 gün beraber olduk. Bazen futbolcularda bu tür beklenmeyen durumlar olabiliyor. Galatasaray bugün onu yaşadı. Takım içerisinde mağlup duruma düştüğü zaman teslimiyetçi bir psikoloji var. Bu doğru bir düşünce taktiği değil. Önümüzdeki haftalarda bu düşünceyi değiştirmek istiyoruz.''



Gazetecilerin Arda ile ilgili sorularını da yanıtlayan Ünder, ''Arda, Galatasaray'da da Milli Takım'da da iyi oynamaya çalışan bir futbolcudur. Arda'nın Galatasaraylılığı inkar edilemez. Arda, Galatasaray'ın çocuğudur. Uzun süredir antrenmansızdı. Arda'ya zaman gerekli'' dedi.



Ünder, zamanı gelince takıma alt yapıdan futbolcu takviye etmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.



Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, psikolojik anlamda yıkıntı içinde olan Galatasaray'ı yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.



Özdilek, Galatasaray karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Galatasaray gibi bir takıma karşı kazanmak güzel. Galatasaray, içinde bulunduğu durumdan kurtulma adına buraya geldi. Bizde de uzun zamandır kazanamamanın getirdiği gerginlik vardı. Bunu kırmak istiyorduk. Böyle bir maçta kırmak daha önemliydi. Bazı maçlar soyunma odasında kazanılır. Biz bu maçı soyunma odasında kazanmıştık. Oyuncularım kazanma isteğini 90 dakika sahaya yansıttılar'' dedi.



Özdilek, Antalyaspor'un kalitesiyle bu ligin en önemli takımlarından birisi olduğunu ifade etti. Ligde 4 gün sonra Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Özdilek, aynı coşku ve isteği sahaya yansıtarak Bursa'dan da puan almak istediklerini vurguladı.



Antalyasporlu forvet oyuncusu Necati Ateş de kendileri için güzel bir gece olduğunu ifade ederek, ''Galatasaray gibi büyük bir camiadan alınan 3 puan çok değerliydi'' dedi.



Galatasaray'ın kötü bir sezon geçirmesinin onun büyüklüğünden bir şey kaybettirmeyeceğini dile getiren Ateş, ''Birlik, beraberlik olduğu sürece eski günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Eski takımım olduğu için ben de bunu çok isterim açıkçası'' diye konuştu.



Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç ise İstanbul takımlarından birisini yenmenin keyifli olduğunu söyleyerek, taraftarlarına keyifli bir gece yaşattıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.





