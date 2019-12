-BÜLENT ÜNDER DERBİDEN UMUTLU İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder, Beşiktaş ile hafta sonunda yapacakları derbi maçın, iki takımın da ligde iddiası bulunmamasına rağmen derbi olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünder, sezonun son derbisinde ligde bekleneni veremeyen iki takımın mücadelesinin olacağını vurgulayarak, ''Her ne kadar iddiası görünmemesine rağmen, derbi maçlar her iki takım için çok önemli. Çünkü tarih yazacak bu derbi maçlarını. Biz de elimizden geldiği kadar bu maçı kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Bülent Ünder, her geçen hafta futbollarının üzerine biraz daha koyarak geldiklerini kaydederek, ''Maalesef hem sportif başarıda hem de kadro yapısı itibariyle benim çok üzerinde durduğum istikrarı yakalayamadık. Bu da sanıyorum ligin sonuna kadar devam edecek. Ama futbolcularımdaki özveri, iyi niyet, fedakarlık ve mesleğine saygıları kalan 4 hafta için beni bayağı umutlandırıyor. Bu 4 hafta içinde alabileceğimiz en fazla puanı alıp, bulunduğumuz konumdan çok daha iyi konuma çıkmak istiyoruz'' diye konuştu. Haftaya çok eksikle girdiklerini, ancak eksiklerin antrenmanlara çıkmaya başladığını anlatan Ünder, şöyle devam etti: ''Hala eksikler var, ama hiçbir zaman bunu bahane etmedik. Çıkacak 11 kişi Galatasaray takımını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaktır. Hafta sonu hem Beşiktaş hem Galatasaray taraftarı hem de futbolseverlere bekledikleri futbolu göstermek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Şu anda sıkıntı çektiğim mevkiler var. Gerek sakatlıklardan, gerek cezalılardan olsun bayağı sıkıntı içindeyiz. Ancak sahaya çıkacak takım da en iyisini vermeye çalışacaktır.'' -PİNO'NUN AFFI- Bülent Ünder, yaptığı hatanın farkında olan Juan Pablo Pino'yu idmanlara aldığını belirterek, ''Gençler hata yapacak, biz büyükler de yol göstereceğiz'' dedi. ''Pino yaptığı hatanın farkına vardı'' diyen Ünder, ''15 günlük süre içinde her gün takip ettim. Yaptığının doğru olmadığını, kendi kendine özeleştiri yaptı ki geçen gün bana geldi, olaylardan üzgün olduğunu, futbol oynamak istediğini söyledi. Elini uzatan insanı geri çevirmek gibi bir lüksüm olmadığı için kendisini şu an idmanlara aldım. Halen takipteyim'' diye devam etti. -SAKATLARIN DURUMU- Bülent Ünder, tedavisi için ülkesi Avustralya'da bulunan Lucas Neill'e kulüp başkanı Adnan Polat'ın izin verdiğini söyledi. Neill ile ilgili soruları yanıtlayan Ünder, ''Neill kasığındaki ağrılar nedeniyle antrenmanlara dahi çok sancılı çıktığını beyan etti, doğrudur. Daha bir hafta evvel Avustralya'ya gittiğinde kendi doktorunun ameliyat olması gerektiğini söylediğini ifade etti. Kendisine ameliyat olması konusunda başkan izin verdi. Biz de bu olayı sağlıklı bir şekilde karşıladık'' ifadelerini kullandı. Antrenmanlara çıkmayan Harry Kewell'in kasığında ağrı olduğunu belirten Bülent Ünder, ''Kasığındaki ağrının ne zaman geçeceğini bilemiyoruz. Çok ağır bir soğuk algınlığı geçirdi. Onun da etkisi hala sürmekte. Sanıyorum bu hafta kendisinden yararlanamayacağız. Yekta da oynayamayacak. Lorik Cana ve Hakan Balta antrenmana çıktı. Sakatlığı olup da maç düzeyine gelmiş oyuncular var. Onları maç gününe kadar beklemek zorundayız'' diye konuştu. -BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık yapılan antrenmanda, futbolcular koşu, istasyon ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Antrenman maçında bir pozisyonda Serkan Kurtuluş'un müdahalesiyle acıyla kıvranarak yerde kalan Anıl, tedavisi yapıldıktan sonra çalışmaya devam etti. Dünkü antrenmanda takımla çalışmayan Arda Turan, Servet Çetin, Gökhan Zan, Aykut Erçetin, Serkan Kurtuluş ve Lorik Cana, bugün takımla birlikte antrenman yaptı. Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Yekta Kurtuluş ve Cem Sultan takımdan ayrı çalışırken, Harry Kewell'in salonda çalıştığı bildirildi. Tedavi için izin alarak ülkesine giden Lucas Neill de antrenmanda yer almadı. Bu arada, Galatasaray Dergisi aboneleri arasında yapılan çekilişle belirlenen 10 talihli, antrenmanı izledi. Taraftarlar, idmanın sonunda Bülent Ünder ve bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi. Diğer yandan, Ayhan Akman'ın dayısı Rüştü Aktaş da antrenmanı izlerken, Aktaş'ın arabasının arkasındaki ''Ayhan Akman'' yazısı dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.