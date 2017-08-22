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Bülent Uluer hayatını kaybetti; 78 kuşağının efsane ismiydi

  Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA) - ÖNCEKİ hafta akciğer embolisi sebebiyle hastaneye kaldırılan Eski Dev-Genç Genel Sekreteri Bülent Uluer (65) hayatını kaybetti

22 Ağustos 2017 20:24

 

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA) - ÖNCEKİ hafta akciğer embolisi sebebiyle hastaneye kaldırılan Eski Dev-Genç Genel Sekreteri Bülent Uluer (65) hayatını kaybetti.

Uluer\'in cenazesi Kozyatağı Acıbadem Hastanesi morgunda bekletiliyor. Cenaze töreniyle ilgili detayların, Uluer\'in yurtdışında bulunan akrabalarının vereceği karardan sonra açıklanacağı öğrenildi.    

BÜLENT ULUER KİMDİR?

Bülent Uluer, 1952 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrencisi Uluer, kısa bir süre sonra okulun Öğrenci Derneği başkanı oldu. Bülent Uluer Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun kurulucuları arasında yer aldı. 1978 yılına kadar Dev-Genç Genel Sekreterliği yaptı. Uluer 12 Eylül Darbesi gerçekleştiğinde ilk arananlar listesinde yer aldı. Önce Filistin’e sonra Avrupa\'ya gitti. Uluer aldığı cezaların zaman aşımına uğraması sebebiyle sonra Türkiye’ye döndü. 1995 seçimlerinde Halkın Demokrasi Partisi’nden (HADEP) milletvekili adayı oldu. Ardından Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluşuna katıldı ve bu partinin Parti Meclisi Üyeliği’ni yaptı. Ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu üyesi seçildi. Haziran 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. bölge milletvekili adayı oldu. 

(FOTOĞRAF)

 

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