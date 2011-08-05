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BÜLENT TULUN'UN BİLGİSİNE BAŞVURULDU    İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2011 02:04

-BÜLENT TULUN'UN BİLGİSİNE BAŞVURULDU    İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - Galatasaray Spor Kulübü Sportif Koordinatörü Bülent Tulun'un, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında emniyette bilgisine başvuruldu.   İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine gelen Tulun, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne girdi. Bülent Tulun'un burada bilgisine başvurulduğu öğrenildi.   Tulun, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine, ''Gereken açıklamayı internet sitemizde göreceksiniz'' dedi.  Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın evinde ve ofisinde arama yapıldığı öğrenildi.

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