Bülent Timurlenk: Gazeteciler tribün teröründe pay sahibi

Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, cumartesi günü Fenerbahçe'yle Galatasaray arasında oynana derbinin ardından çıkan olaylarda gazetecilerin de sorumluluğu olduğunu söyledi. Timurlenk, sosyal medyanın kullanımında uyarılarda bulunarak “Gazeteciler yazılarında daha dikkatli olmalı” dedi.

A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu “Bi Sormak Lazım”ın programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, derbinin ardından başlayan olaylarda sosyal medyanın rolünün bulunduğu ifade etti.

“Başta biz gazeteciler olmak üzere sosyal medyayı çok sorumlu kullanmak zorundayız. Gazeteciler bu olaylarda büyük pay sahibiler. Şunun altını çizmek lazım, bu ülkede bütün gazeteciler takım tutuyor. Siz bana hangi takımı tuttuğumu sorarsanız ben bunu memnuniyetle söylerim. Ama lütfen sosyal medyada başlamak üzere taraftarın gözüne hangi takımı tuttuğumuzu sokmayalım. Böyle bir alışkanlık var. Bu türden tahrikleri fazlasıyla yaşadık. Bir de bu işin karşı tarafı var. Gazetecilerin 140 karakteri kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.”



“Süper final kanlı mı olacak tartışması yapılıyorsa kimse kendini kenara çekemez"



“Bir programda Süper Final kanlı mı olacak, kansız mı olacak tartışması yapılıyorsa, eğer bir gün kan görülecekse herkesin bu işin içinde payı olur. Kimse kendini bu konuda kenara çekilemez. Hepimiz aynı gemideyiz sözü medya ve futbol dünyası için de geçerli.”



“Yönetimlerin açıklamaları iki-üç kere okunmadan anlaşılmıyor"



Timurlenk, Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamayı da eleştirdi.

“Yönetimler yaptıkları açıklamalarda, eğer gerçekten hem taraftarın hem medyanın gözünde daha anlaşılabilir kalmak istiyorlarsa futbol üstadı Johan Cruyff’un dediği gibi bu oyunda basit olmayı tercih etsinler. Sağdan soldan on tane pasla voleyi vururmuş gibi bizim gazetecilik tabiriyle 5 bin – 6 bin vuruşluk, 3-4 sayfayı tutan metinlerle taraftarlarını memnun edemezler. O metinlerin hiçbirisi iki ya da üç kere okunmadan anlaşılmıyor. Ne gazete sayfalarında tamamı yer buluyor, ne de televizyondaki spikerler okuyabiliyor. Derdimizi biraz daha kısa anlatabiliriz. Biraz daha samimi olabiliriz. Bu oyun bitmemiş. Burada Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı tebrik ettiği başlığıyla yayınlanan açıklamada yüzde 75-80’inde yeni bir savaş ortamına girdiğimiz görülüyor.”