Bülent Tezcan’ı silahla yaralayan zanlı: Şehitlere saygı için yaptım, helalühoş olsun!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, geçen 29 Ekim’de, Aydın’daki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmasının ardından dava açıldı. Sanıklardan tutuklanan A.S. hakkında ’silahla hayati tehlike geçirecek, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit’ suçundan 5 ila 15 yıl arasında, adli kontrolle serbest bırakılan F.Y. hakkında ’suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında, kaçmaları için taksi temin ettirdiği öne sürülen İ.T. için de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında ceza istendi. Sanık A.S. savunmasında “Vatana saygı duymayana ben hiç saygı duymam. Şehitlere saygı için yaptım. Helalühoş olsun" ifadelerini kullandı.

DHA’da yer alan habere göre, Aydın 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık A.S. ile tutuksuz sanıklar F.Y. ve İ.T., tarafların avukatları, tanıklar Önder Akın ve Cihan Eroğlu katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise duruşmaya gelmedi.

Takside silahıyla oynamış

Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Tanık taksi şoförü Önder Akın ifadesinde, "Sanıkları tanımam. Taksi lazım olmuş, beni çağırdılar. Sanıklardan A.S’yi Kuşadası’na bıraktım, ücretimi aldım. Arabada silahla oynadığı doğrudur. Benim olayla hiçbir alakam yok. Ben de olayı sonradan öğrendim" dedi.

Olayın meydana geldiği restoranın tanık olarak dinlenen işletmecisi Cihan Eroğlu da "Beni sanıklardan F.Y. aradı, masa ayırmamı istedi. Ben de masa ayırdım. Akşam olduğunda CHP’li 30 kişilik bir grubun da buraya geleceğini öğrendiğimde işleri yetiştirmek için mutfakta diğer arkadaşlara yardımcı oldum. Olay olduğu anda içerdeydim. Silah sesi üzerine dışarı çıktım. A.S. elindeki silahla dışarı çıkıyordu. Bülent Tezcan’ın vurulduğunu ise sonradan fark ettim. Onun dışında olayla bir ilgim yok" dedi.

Sanıklardan A.S. ise savunmasında olayın yaşandığı gün yaptıklarını ve Tezcan’ı bacağından nasıl vurduğunu anlatıp, "Onların oraya geleceğini bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Aydın’da herkesi tanırım. Olayı planlı olarak yapmadım. Öldürmek isteseydim, öldürürdüm. Öldürmek için değil yaralamak için yaptım. Vatana saygı duymayana ben hiç saygı duymam. Şehitlere saygı için yaptım. Helalühoş olsun" dedi.

'Olayın arkasında başka güçler var'

Bülent Tezcan’ın avukatı Celal Çelik ise, "Sanıklar olayı kendi başlarına işlemedi. Telefon görüşmeleri ve ifadeler bunu gösteriyor. Olaydan önce oraya gelerek Bülent Tezcan’ı planlı bir şekilde vurdular. Bülent Tezcan o gün oraya siyasi bir çalışma için gitmişti. Bu olay büyük bir olay. Zaten bu davanın yeri de burası değil, ağır ceza mahkemesidir. Yargılama yanlış yerde yapılıyor. Bu olayın arkasında hangi güçler varsa elbet ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Kaymakam da çağırılacak

Talepleri dinleyen Aydın 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hanifi Çelik, Adnan Menderes Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nden Bülent Tezcan’ın tüm sağlık raporlarının kesin sonuçlarının beklenmesi ve sanık İ.K. ile arkadaş olduğu, olayın ardından da telefonla konuştuğu öne sürülen, İzmir’in Narlıdere ilçesi Kaymakamı Hanifi Çiftçi’nin de bir sonraki duruşmaya tanık olarak gelmesi için çağrılmasına, diğer sanık A.S.’nin tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı erteledi.