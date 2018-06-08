Bülent Tezcan açıkladı; CHP seçmeni HDP'yi destekleyecek mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin baraj altında kalmaması için HDP'ye destek vereceği iddiasına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur" açıklamasında buludu. Tezcan, HDP'nin baraj sorunu olmadığını söyledi.

HDP'nin İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık, bugün katıldığı televizyon programında, İkinci tura Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kalması durumunda HDP seçmenin İnce'ye oy verip vermeyeceğine ilişkin soruya "Evet, verecekler. Ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum" yanıtını vermişti.

"HDP'nin baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adıyaman'da partisinin seçim bürosunu ziyaret etti. Tezcan, CHP'nin, baraj altında kalmaması için HDP'ye destek vereceği iddiasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi, hayır kurumu değildir. Cumhuriyet Halk Parti, bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara talip bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hiçbir yere verecek emanet oyu yoktur. Her parti kendi seçmeninin oyunu alır, kendi programıyla oyunu alır. Bizim burada aslan gibi milletvekili adaylarımız var, onlar parlamentoda Adıyaman'ın derdini anlatacaklar. Biz bir fazla milletvekili çıkartmanın peşindeyiz. O yüzden hiçbir yere emanet verecek oyumuz yoktur. Biz hayır kurumu değiliz, herkes bunu böyle bilsin, kaldı ki; ben HDP'nin de baraj sorunu olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesinde buldu.

"AKP terörü suiistimal ediyor"

AKP'nin terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını ileri süren Tezcan, "Biz 35 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Terörle mücadelede atılacak her adımı destekledik, desteklemeye devam edeceğiz ancak bu hükümet terörle mücadeleyi, terörü yok etmek için değil, siyasette iktidarını sürdürmenin aracı olarak sürekli gündeme getirdi. Biz meseleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etraflıca tartışılıp, çözülmesini isterken, onlar Meclis'ten kaçırarak seçim meydanlarının malzemesi haline getirmeye çalıştılar. Şuanda kadar milletin terörle ilgili hassasiyeti ve terörle mücadeleyi oy devşirme ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalışıyorlar. Teröre karşı kararlı her türlü adıma her zaman destek verdik. Bundan sonra veririz ama iktidarın terör üzerinden AK Parti iktidarının terör üzerinden kendisine terörü suiistimal ederek, terörü kullanarak iktidarını devam ettirme fırsatı yaratmasına milletin bu seçimde izin vereceğine inanmıyorum" diye konuştu.