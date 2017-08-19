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Bülent Ortaçgil'in evine hırsız girdi

Ortaçgil, üç genç hırsızın görüntülerini kağıda basıp evinin kapısına astı

19 Ağustos 2017 16:10

Ünlü sanatçı Bülent Ortaçgil'in Kanlıca'daki evine hırsız girdi. Hırsızlar Ortçagil'in eşine ait olan ziynet eşyalarını, eski birkaç telefonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar daha sonra kayıplara karıştı.

Hürriyet'in Medyatava'dan aktardığı habere göre, Bülent Ortaçgil'in özel güvenlik sisteminin olduğu Kanlıca'daki evine geçen hafta 3 hırsızın birden girdiği ortaya çıktı.

Önce camları zorlayan hırsızlar, daha sonra kapıyı kırıp içeri girdi. Sanatçının eşi Çiğdem Hanım'a ait ziynet eşyalarını, eski birkaç telefonu ve bilgisayarı çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı. Olayı öğrenip Bozburun'daki yazlık evinden İstanbul'a gelen Ortaçgil, olayla ilgili polise ifade verdi.

"Mahallemizin hırsız zanlıları"

Güvenlik kameralarından olayı izleyen Ortaçgil, mahalleyi de uyarmak için harekete geçti. Üç genç hırsızın güvenlik kamerasındaki görüntülerini kağıda bastıran sanatçı "Mahallemizin hırsız zanlıları" yazısıyla hem evinin kapısına, hem de sokaklara astı.

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