Bülent Orakoğlu: Son dalga Meclis'te olacak

Ergenekon soruşturması kapsamında bugün (13 Nisan 2009) gerçekleşen operasyonu değerlendiren Bülent Orakoğlu davanın seyri için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orakoğlu, son dalganın üniversitelere yönelik olduğunu belirterek, bir dahaki dalganın kamu kurumlarına yönelik gerçekleşeceğini ve operasyonun son ayağının parlamento olacağını öne sürdü.





Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Bülent Orakoğlu, Ergenekon soruşturmasının son dalgasına ilişkin Habertürk televizyonuna yaptığı değerlendirmede, operasyonlarla ilgili yapılan yorumları eleştirerek şunları söyledi: "Türkiye bir hukuk devleti. Her dalga sonrası çeşitli yorumlar yapılıyor. Sanki Türkiye güllük gülistanlık bir ülke. Faili meçhul cinayetler yaşanmamış, darbeler olmamış... Gözaltılar sırasında bazı hatalar olabilir. Bu tür operasyonlar sancılı olması normal tabi. İtalya'da daha büyüğü yaşandı.



‘Son basamak parlamento’



Operasyonların bundan sonra artarak devam edeceğini belirten Orakoğlu, kamu kurumlarına yönelik henüz bir operasyonun gerçekleşmediğini, en son basamağın Meclis'te son bulacağını öne sürdü. Orakoğlu, "bu operasyon geçmiş 70 yıllık tarihinin temizlenmesidir. Herkesin konuşmasına dikkat etmesi gerekir. Ben hiçbir operasyon aleyhine konuşmuyorum. Bu örgütün genel çerçevesini çizerek örgüte karşı birlik halinde olunması gerek." diye konuştu.



'Savcılar operasyonu mahkeme kararıyla yapıyor’



Soruşturmada sanıktan kanıta gidilmesi doğru mu şelindeki bir soru üzerine Orakoğlu, "Bu operasyonlar yapıldığı zaman, gece yarısı insanlar alınıyor deniliyor. Şimdi sabaha karşı yapılıyor. Savcılar kafasına göre bir operasyon yapmıyor. Önce organik yapılar tespit ediliyor. Bunlar mahkemeye sunuluyor. Mahkeme de bunun kararını veriyor. Bazı ufak tefek aksamalar olabilir ama bunlar çok ciddi olmayan olaylar. Bende emniyetteyken bir çok operasyon yaptık. Gece yarısı da operasyonlarına katıldım.



'Ergenekon’da tanık olarak ifade vermeye hazırım’



Orakoğlu, bir gazeteye verdiği demeçte "Gerekirse tanık olarak çağrıldığımda tüm bildiklerimi anlatırım" sözlerinide değerlendirdi. Son ergenekon duruşmasında bir sanığın mahkemede kendisinin dinlenmesini istediğini belirten Orakoğlu, "Bende TC'nin hukuk devleti olduğunu, mahkeyeme çağrıldığımda gelmeme gibi bir durumun olamayacağını söyledim. Hatay Emniyet müdürlüğünü yürütürken yaşadığım olaylar vardır. Ben görevimi fazlasıyla yapmış bir insan olarak bu tür olayların aydınlamasıyla ilgili çeşitli şekilde ifadeleri genişleteceğimi söylemiştim." diye konuştu.



‘İtalya örnek alınmalı’



Orakoğlu ayrıca yaptığı açıklamada öne sürdüğü "operasyonun parlemento ayağı" iddiasıyla ilgili isim verip veremeyeceğine yönelik soruya, "Bu operasyonları konuşurken çeşitli analiz yapan arkadaşlar, İtalya'yı örnek alması gerektiğini söylüyoruz. Devletin tüm imkanları bu operasyonu savcı arkadaşlara açıldı. Eğer operasyonun hakkaten hukuk çerçevesi içinde işlemesini istiyorsak, darbelerden bahsediliyorsa bu arşivlerin açılması gerekir. İtalya'da medya ve siyaset ayağı da yapıldı. Eski bir emniyet istihbarat müdürü olarak tabi sahip olduğumuz bilgiler mevcut. İsim vermeden genel çerçevede konuşmaya çalışıyorum. Bildiklerimi bir kaç sene önce Ergenekon savcılarına anlattım, tekrar çağrılırsam ifade veririm. Hukuka inanan bir insan olarak elimde ciddi belgeler olmadıktan sonra isim veremem ama savcıların elinde olduğunu biliyorum" şeklinde yanıt verdi.





