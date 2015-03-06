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Bülent Mumay ve Emre Oral, Hürriyet İcra Kurulu üyesi oldu

Hürriyet'te Bülent Mumay ve Emre Oral, İcra Kurulu üyeliğine atandılar

06 Mart 2015 18:24

Hürriyet'teki yeniden yapılanma doğrultusunda Pazartesi günü itibariyle Bülent Mumay Dijital Medya Grup Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak, Emre Oral ise Gazete Grup Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

medyatava.com'un haberine göre, 13 yıldır Hürriyet'te görev alan Bülent Mumay, son olarak Dijital Medya Koordinatörlüğü yapıyordu. Emre Oral ise 3 yıl önce katıldığı Hürriyet'te Gazete Koordinatörü olarak görev alıyordu.

Hürriyet'teki atamaları İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer, şu açıklamasıyla duyurdu: 

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