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Bülent Kormaz'ın boşu yok

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımının başında çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

06 Mart 2009 02:00

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımının başında çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi.

Korkmaz, UEFA Kupası'nda oynanan Bordeaux maçıyla Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerine başlarken, sarı-kırmızılı ekip bu maçı 4-3 kazanmayı başardı.

Hemen ardından çıkılan Konya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Bülent Korkmaz yönetimindeki "Cim bom", ligin dişli ekiplerinden Bursaspor'u da evinde oynadığı maçta 2-1 mağlup etti. Bülent Korkmaz yönetimindeki 3 maçta, 3 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, eski teknik direktör Michael Skibbe ile ikinci yarıda oynanan 5 maçta 1 kez galip gelebilirken, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik almıştı.

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