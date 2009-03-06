Bülent Kormaz'ın boşu yok

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımının başında çıktığı 3 maçı da kazanmasını bildi.



Korkmaz, UEFA Kupası'nda oynanan Bordeaux maçıyla Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerine başlarken, sarı-kırmızılı ekip bu maçı 4-3 kazanmayı başardı.



Hemen ardından çıkılan Konya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Bülent Korkmaz yönetimindeki "Cim bom", ligin dişli ekiplerinden Bursaspor'u da evinde oynadığı maçta 2-1 mağlup etti. Bülent Korkmaz yönetimindeki 3 maçta, 3 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, eski teknik direktör Michael Skibbe ile ikinci yarıda oynanan 5 maçta 1 kez galip gelebilirken, 3 mağlubiyet, 1 de beraberlik almıştı.



