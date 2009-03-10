Bülent Kormaz mı çıkacak sahaya?

Cevahir Evren / Tempo24

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Bu transferin gerçekleşmesinde kulübün yaşadığıve Portekizli futbolcununetkili olduğunu biliniyor. Hatta Galatasaray Kulübü Mali Kongresi’nde başkan Adnan Polat’ın “” açıklamaları da akıllarda tazeliğini koruyor…Transferin gerçekleşme zamanı ise tartışma konusu… UEFA’da yoluna devam eden sarı kırmızılı takım perşembe günü Almanya’nın Hamburg takımıyla oynayacak. Ve takımın savunmasında önemli eksiklikler var…hem de Servet-Meira ikilisinin boşluğunu dolduracak yeterlilikte değiller..Zaten Servet Çetin’in ciddi sakatlığı, Emre Aşık ve Emre Güngür’ün tam kapasiteyle hazır olmamaları, bu oyuncuların yokluğunda stoper görevi de görebilen Mehmet Topal’ın da sahalardan uzunca bir süre uzak kalacak olması Meira transferinin ertelenme sebebi olarak gösteriliyordu…G.Saray’ın savunmada sıkıntıları çözmeden büyük umutlarla transfer ettiği Meira’yı da göndermiş olması ve transfer söylentilerinin gündeme geldiği günden bu yana bu konuda hiçbir hamle yapılmamış olması,vs.. düşünüldüğünde, ister istemez insanın aklına şu düşünce geliyor: