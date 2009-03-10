Bülent Kormaz mı çıkacak sahaya?

Galatasaray uzun süredir devam eden transfer görüşmelerinin ardından Meira’yı Rus takımı Zenit’e 6 milyon Euro karşılığında verdi…
Cevahir Evren / Tempo24
Bu transferin gerçekleşmesinde kulübün yaşadığı ekonomik sorunlar
ve Portekizli futbolcunun gitmek istemesinin
etkili olduğunu biliniyor. Hatta Galatasaray Kulübü Mali Kongresi’nde başkan Adnan Polat’ın “ekonomik sorunları çözmek için gerekirse oyuncu satabiliriz
” açıklamaları da akıllarda tazeliğini koruyor… İlgili haberler
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Transferin gerçekleşme zamanı ise tartışma konusu… UEFA’da yoluna devam eden sarı kırmızılı takım perşembe günü Almanya’nın Hamburg takımıyla oynayacak. Ve takımın savunmasında önemli eksiklikler var… Servet ve Mehmet uzun süre yok, Emre’ler ise hem fiziksel olarak hazır değiller
hem de Servet-Meira ikilisinin boşluğunu dolduracak yeterlilikte değiller..
Zaten Servet Çetin’in ciddi sakatlığı, Emre Aşık ve Emre Güngür’ün tam kapasiteyle hazır olmamaları, bu oyuncuların yokluğunda stoper görevi de görebilen Mehmet Topal’ın da sahalardan uzunca bir süre uzak kalacak olması Meira transferinin ertelenme sebebi olarak gösteriliyordu… Bu nedenle G.Saray’ın savunmadaki bu sıkıntılarını çözmeden Meira’yı Zenit’e vererek nasıl bir stratejinin peşine düştü merak konusu… UEFA’da final oynamayı hedefleyen
G.Saray’ın savunmada sıkıntıları çözmeden büyük umutlarla transfer ettiği Meira’yı da göndermiş olması ve transfer söylentilerinin gündeme geldiği günden bu yana bu konuda hiçbir hamle yapılmamış olması, tek transfer harekâtının Skibbe’nin yerine Bülent Korkmaz’ın getirilmiş olması
vs.. düşünüldüğünde, ister istemez insanın aklına şu düşünce geliyor:
Acaba UEFA Kupası'nı kaldırdığı dönemde savunmada başarılı bir performans gösteren Bülent Korkmaz kendisi mi sahaya çıkacak?