Bülent Korkmaz'ı terletecek sözler...

Bu sözler Bülent Korkmaz'ı da Lincoln'ü de terletecek !.. 12 Şubat, yani Bülent Korkmaz'ın G.Saray'ın başına geçmesinden 11 gün önce.



Bülent Korkmaz Lig TV'de Lincoln'ün ipini çekiyor adeta... Türkiye'ye geldiği ilk sezonda Kalli'nin yanında kayıpları oynayan, bu sezonsa Skibbe'nin gelişiyle toparlanan Lincoln için Galatasaray'ın yeni çalıştırıcısı Bülent Korkmaz'ın kısa bir süre önce yaptığı açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil!..



Bülent Korkmaz, bundan sadece 12 gün önce Lig TV'de 2'ye 1 programına konuk olmuş ve konu Galatasaray'a geldiğinde çok çarpıcı tespitlerde bulunmuştu. Lincoln konusunda tavrını çok net ortaya koyan Bülent Korkmaz, Lincoln'ü kazanmak için çok fazla taviz verildiğini söyleyerek "Siz 1 takım mı kazanacaksınız? Yoksa tek 1 oyuncuyu mu kazanacaksınız? Ben, takımı kazanmak isterim.



Oyunculara istisnai durumlar haricinde eşit mesafede durmalısınız." demişti.



Bununla da yetinmeyen Korkmaz, Lincoln'ün Galatasaray'u uygun olmadığını ima etmiş ve "Bir takımın içine gireyim, 10. gün bu takıma hangi oyuncunun uygun olmadığını tespit ederim" diye konuşmuştu.



Lincoln'e böyle tavır alan Korkmaz, kaptanlık konusuna da Arda'ya destek vermişti. Efsane kaptan, pazubandı Arda'nın takması gerektiniği savunmuş, bu düşüncesini Galatasaray Başkanı Adnan Polat'a söylediğini de belirtmişti.



Bülent Korkmaz, 2 hafta önce bu sözleri söylerken, kısa sürede Galatasaray'ın başına geçeceğini bilmiyordu tabii ki... Ama kötü giden maçlar, 5-2'lik şok yenilgi derken Skibbe gönderildi ve Bülent Korkmaz kendini Florya'da buldu.



Şimdi gözler Bülent Korkmaz'da... Çünkü ipler onun elinde... Bakalım 2 hafta önce Lincoln'ü yerden yere vuran, kaptanlığa da Arda'yı aday gösteren Bülent Korkmaz ne yapacak?



