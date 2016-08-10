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Spor

Bülent Korkmaz'dan 'FETÖ' açıklaması: Atatürkçü, demokrat kimliğime yapılan çirkin yakıştırmayı kınıyorum

Said Alpsoy: Benim yaptığım sohbetlerde, Emre Belözoğlu ve Bülent Korkmaz gibi isimler vardı

10 Ağustos 2016 16:58

Galatasaray’ın efsane kaptanı, teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolculuk döneminde darbenin planlayıcısı olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin sohbetlerine gittiği iddialarını reddederek sert bir açıklama yayınladı. "Atatürkçü, demokrat kimliğime yapılan bu çirkin yakıştırmayı kınamakla beraber, müfteriler hakkında hukuki süreç başlatacağımı da bildiririm" Korkmaz, 'FETÖ' iddialarını atanlara karşı hukuki hakkını kullanacağını ifade etti.

Bülent Korkmaz’ın 'FETÖ'ye yönelik açıklamaları şöyle:

“Kendisini tanımadığım, Said Alpsoy adlı kişi 2000’li yıllardaki bazı yapılanmalarla ilgili olarak ismimi kullanmış, gazetelere açıklama yapmıştır. Yıllarca Türk Milli Takım ve Galatasaray formasını giymiş , sonrasında da teknik direktörlük hayatına atılmış biri olarak, hiçbir siyasi oluşum ve cemaat yapılanması ile ilgim bulunmamaktadır. Atatürkçü, demokrat kimliğime yapılan bu çirkin yakıştırmayı kınamakla beraber, müfteriler hakkında hukuki süreç başlatacağımı da bildiririm. Saygılarımla.”

'FETÖ’nün eski futbol imamı olduğu iddia edilen Said Alpsoy, Galatasaray’daki o dönem ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hayatımda bir futbol stadına adımımı bile atmadım. Futbolcularla ilişkim Galatasaray‘ın daha önceki senelerde jübile yapmış olan futbolcusu İsmail Demiriz’le tanışmamla başladı. O zamanki futbol imamı, İstanbul imamı Ahmet Kara tarafından atanmış, şu an ismini hatırlayamadığım birisiydi. Fakat Galatasaraylı futbolcular o kişinin kendilerine yaklaşımından şikayetçi idiler. Çoğu imamın artık kendileriyle maddi ilişkiler içine girdiklerinden yakınıyordu. Futbolculardan ekonomik çıkar sağlamaya çalışmış. O zaman benim yaptığım sohbetlerde Arif Erdem, Hakan Ünsal, Okan BurukEmre Belözoğlu, Bülent Korkmaz gibi isimler vardı. Daha önce jübile yapmış isimlerden Uğur Tütüneker ile İsmail Demiriz de zaman zaman sohbetlerimize katılırdı. Hakan Şükür ise biraz asosyal olduğu için bu gruba pek girmezdi. Onunla ayrıca görüşürdük”.

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