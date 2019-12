Bülent Korkmaz: Lugano herşeyi berbat etti

Fenerbahçe ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, 2 puan kaybettiklerini ve şampiyonluk yarışı için kalan maçların hepsini kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında bir çok top kaybı yaptıklarını belirtirken, "Final paslarını iyi veremedik. İkinci yarı ilk 10 dakika bocaladık ama sonra oyunu dengeledik ama ilk yarıdaki oyunu oyuna yansıtamadık. Kaybedilmiş 2 puan var, skor bu olsun istemezdik kazanmak isterdik. Kalan maçları kazanmaktan başka çaremiz yok." diye konuştu.



İki takım arasındaki puan farkının açıldığını ancak şampiyonluk şansını sonuna kadar kovalayacaklarını söyleyen Korkmaz, "Biz kazanıp rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz." dedi.



"MEHMET TOPAL ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"



Mehmet Topal’ı bu maça nasıl hazırladığının sorulması üzerine Bülent Korkmaz, "Mehmet Topal çok profesyonel bir oyuncu. Sakatlığından, ameliyattan itibaren sağlık odasından hiç çıkmadı. Özel antrenmana tabi tuttuk, fiziksel anlamda bir problemi yoktu. Onu istediğimiz seviyeye getirdik. Çok önemli bir oyuncuydu. Tabiki orta sahada kullanmak isterdim ama Hakan Balta’nın sol tarafta daha etkili oynadığını düşündüğüm için böyle oynattım. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok önemli bir oyuncumuz. Çok profesyonel, çok değerli bir oyuncu." dedi.





"LUGANO HER ŞEYİ BERBAT ETTİ"



Bu tip maçlarda agresiflik ve sertliğin normal olduğunu söyleyen Korkmaz, "Bir oyuncu çıkıyor her şeyi berbat ediyor. Lugano her şeyi berbat etti. Maç biterken anlamsızca hiç olmadık bir şekilde ortayı karıştırdı. Ben Emre Aşık’ı niye attı anlamadım. Hakeme de söyledim. Emre Aşık hem darbelere maruz kaldı, hem dayak yedi hem kırmızı kart gördü atıldı. Fenerbahçe daha iyi başladı. Ondan sonra oyuna hakim olduk. İlk yarıdaki baskılı oyunu ikinci yarıya taşıyamadık." diyerek sözlerini tamamladı.