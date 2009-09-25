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Spor

Bülent Korkmaz Bakü yolcusu

Bülent Korkmaz, Azerbaycan'ın Bakü takımının başına geçmek üzere.

25 Eylül 2009 03:00

G.Saray'ın eski teknik direktörlerinden Bülent Korkmaz, Azerbaycan 1. Lig takımlarından Bakü kulübü ile anlaşmak üzere.

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan Bülent Korkmaz, Azerbaycan'dan gelen teklifi kabul ederek Bakü kulübüyle menajeri vasıtasıyla görüşmelere başladı. Korkmaz, pürüzlerin giderildiğini belirterek, "Her konuda anlaşmaya vardık. En kısa zamanda resmî sözleşmeyi imzalayacağız. Kardeş ülke Azerbaycan'da çalışmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu. Bu arada Bakü, 12 takımlı Azerbaycan Süper Ligi'nde şu anda 3 maçta topladığı 4 puanla 8. sırada yer alıyor. 2 gol atıp 2 gol yiyen Bakü, yarın Karabağ ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Ligde Mughan'ın liderliği sürüyor.

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