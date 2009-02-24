Bülent Korkmaz Altay'ın kapısından döndü



Galatasaray'ın Michael Skibbe'nin yerine takımın başına getirdiği Bülent Korkmaz, kısa bir süre önce Altay'ın kapısından döndü.



Feyyaz Uçar'la yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına giren siyah beyazlılar, daha sonra Bülent Korkmaz'la temasa geçti. Genç çalıştırıcının, Altaylı yöneticilere, "Para önemli değil. Aylık 30 bin liraya çalışırım. Ekibimin maaşını da kendim veririm" diyerek 5 ay için toplam 150 bin liraya olumlu yanıt verdiği öğrenildi.



Bülent Korkmaz'ın toplam 150 bin liralık maliyetine rağmen maddi kriz içindeki Altay'ın camianın içinden gelen eski takım kaptanı Tahir Karapınar'ı tercih ettiği bildirildi. Altay'ın son anda vazgeçtiği Bülent Korkmaz ise Karapınar gibi eski kaptanı olduğu takıma genç yaşta teknik direktör olmanın gururunu yaşadı.



