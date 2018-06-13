Bülent Korkmaz: "Savaşan bir Antalyaspor yaratmak istiyoruz"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor\'un 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Bülent Korkmaz, \"Amacımız geçen sezonki sıkıntılı dönemi yaşatmamak. Çatır çatır mücadele eden, savaşan Antalyaspor yaratmak istiyoruz\" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde düzenlenen törende teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, yeni sezon hazırlığında ilk transferi Bülent Korkmaz ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Yönetim kurulu üyeleri ile yapılan mutabakat sonrası oy birliğiyle Bülent Korkmaz\'ın göreve getirilmesi kararını aldıklarını anlatan Bulut, yeni teknik direktörün Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Antalyaspor\'un tesislerinin ve stadının Avrupa standardının üzerinde olduğuna dikkati çeken Bulut, \"Başarıya kenetlenmiş bir ekibimiz, gece gündüz çalışan yönetimimiz, Bülent hocanın tecrübesiyle birleştirerek Antalyaspor\'un iyi yerde olacağına inanıyorum\" dedi. Kulübün maddi sıkıntılarını yavaş yavaş aşmaya gayret ettiklerini aktaran Bulut, \"Bu anlamda ciddi mesafe katettik. Hocamızdan alacağımız raporla transfer çalışmalarını değerlendireceğiz. Elimizden geleni en iyi transferleri hocamızın raporuyla yapacağız\" diye konuştu.

KORKMAZ: \"SAVAŞAN ANTALYASPOR YARATMAK İSTİYORUZ\"

Teknik direktör Bülent Korkmaz ise dünya turizminin başkenti Antalya\'ya ve Antalyaspor\'da göreve geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Antalyaspor\'u, futbolcuları analiz ettiğini dile getiren Korkmaz, \"Amacımız geçen sezonki sıkıntılı dönemi yaşatmamak. Çatır çatır mücadele eden, savaşan Antalyaspor yaratmak istiyoruz. Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Onlara ve Antalya\'ya layık takım yaratacağız\" dedi.

Antalyaspor\'da gelecek sezonun oyun şablonu analizi yaptığını aktaran Korkmaz, transfer çalışmaları hakkında şunları söyledi:

\"Şu an için kesinlikle sol bek alacağız. Oyuncularla ilgili inceleme yapıyoruz. Takip ediyoruz. İlk etapta sol bek transferi yapacağız. Savaşan, mücadele eden hem saha dışında hem saha içinde yardımlaşan agresif ekip olacağız. Her teknik direktör, futbolcunun söylediği gibi sonuna kadar mücadele etmemiz gerekir. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de aynı mücadeleyi etmek gerekir. Takım oyununda mücadele etmeden, savaşmadan, yeteneğini sahaya koymadan bu işler olmaz. Biz elimizden geldiği kadar oyunculara yardımcı olacağız. Geçen seneki sıkıntılı dönemi yaşatmayacağız. Bunun sözünü verebilirim. Maçlar devam ettikçe hedefimizin nerede olduğunu göreceğiz.\"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı da Bülent hocanın futbolculuk döneminde hem Galatasaray hem milli takımda Türk halkının gönlünde dürüstlüğü, hırsıyla taht kurduğunu belirtti. Korkmaz\'ın kendisi gibi başarılı, mücadele edici takım yaratacağına inandığını belirten Arıcı, \"İnşallah daha önce yaşadığımız, ligde kalma korkusunu yaşamadan güzel bir sezon geçiririz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreni

- Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları

- Cihan Bulut\'un açıklamaları

- Cumhur Arıcı\'nın açıklamaları

- Detay

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA-DHA)

FOTOĞRAFLI

