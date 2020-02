Bülent Korkmaz: "Daha transfer yapamadık"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA)

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen yılki kadroyla karşılaştırıldığında 4 oyuncu olmadığını belirterek, \"Biz daha transfer yapamadık. Bunu en kısa zamanda halletmemiz lazım\" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanında iyi mücadele etmelerine rağmen bireysel pozisyon hatalarından yedikleri golle mağlup olduklarını Bülent Korkmaz, \"Bizim durumumuza bakarsak, geçen seneki kadro ile bu seneki kadroyu karşılaştırdığımızda 4 oyuncu yok. Başka kulübe giden 4 oyuncu var ve biz daha transfer yapamadık. Şu anda transferimiz yok. Bunu en kısa zamanda halletmemiz lazım. Bir gerçek var ki kulübün mali tablosuna baktığımızda geçmişte yapılan yanlış transfer yanlış borçlandırmalar kulübü zor duruma soktu. Başkan ve yöneticilerimiz bu konuyu ellerinden geldiğince çözmeye çalışıyor. Zor bir durum\" diye konuştu.

\"ALTERNATİF OYUNCULARIMIZ YOK\"

Antalya\'daki iş adamlarına ve Antalyaspor\'u sevenlerine mali sıkıntı yaşayan kulübe destek olma çağrısı yapan Korkmaz, \"Biz buraya gelirken sadece elimizi taşın altına koymadık. Yüreğimizi koyduk. Oyuncularımızla birlikte Antalya\'yı, Antalyaspor\'u seven herkes bunu yapmalı. Bu durum devam ettiği sürece zor günler bekliyor bizi. Bizim için en önemli durum, dışarıdaki olumsuz etkenler devam edip takım içine yansıdığında daha kötü oluyor. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir an önce bu durum halledilmeli. Biz saha içinde oyuncularla nasıl mücadele ediyorsak herkes bu işe el atmalı. Eksik yönlerimiz, mevkilerde eksik oyuncularımız var. Bazı mevkilerde alternatif oyuncularımız da yok. Bu sıkıntılı süreci hep beraber aşmalıyız\" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARA ÖVGÜ

Geçen sene yanlış transfer politikası nedeniyle kulübün bu sene ekonomik problemler yaşadığına değinen Korkmaz, futbolcularının antrenmanlarda fedakarca maçlara hazırlandığını söyledi. Futbolcularının birbirine saygısı ve bağının Antalyaspor\'un en büyük avantajı olduğuna dikkati çeken Korkmaz, takımda yer alan genç futbolculardan memnun olduğunu, ancak Birkan, Doğukan, Bahadır\'ın takımda sürekli oynama yükünü kaldıramayacağını belirtti.

SERDAR ÖZKAN İLE CİSSOKHO\'YA LİSANS ÇIKARILAMAMASI

Kulübün ekonomik problemleri nedeniyle Cissokho ile Serdar Özkan\'a lisans çıkarılamadığını hatırlatan Korkmaz, \"Cissokho oynamak istediğini söylüyor. Takıma karakter olarak uygun bir oyuncu. Oynamak isteyen oyuncuya lisans çıkmadığı zaman psikolojik olarak düşüş yaşanabilecektir. Serdar ile Cissokho oynayacak gibi her maça hazırlanıyor. Zor günlerdeyiz. Fikstür olarak 5 hafta çok zor geçecek. İkinci yarı fikstür daha kolay. Bu sene Antalyaspor\'un işi geçen seneden zor. Bu seneyi atlatırsak inanıyorum Antalyaspor\'un önü daha da açılacak. Herkes taşın altına sadece elini değil, yüreğini, bedenini koymalı\" diye konuştu.

\"SONUNA KADAR MÜCADELE EDERİM\"

Gazetecilerin, \'Ekonomik sıkıntı devam ederse tutumunuz ne olacak\' sorusuna Korkmaz, şu yanıtı verdi:

\"Ben çok daha zor durumla karşılaştım. Bu durumla tecrübeliyiz. Dimdik ayakta dururuz. Buna yüreğimiz cesaretimiz var. Ben sonuna kadar mücadele ederim. Biz oyuncularla bedenimizi yüreğimizi ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği sürece her şeyimizi vereceğiz.\"

\"İKİ YA DA ÜÇ OYUNCU OLMAZSA OLMAZ\"

Olcan Adın\'ın Antalyaspor\'a transfer edileceğine yönelik soru üzerine Korkmaz, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çok oyuncu takip ettiklerini dile getiren Korkmaz, bazı oyuncuların kendisiyle bazılarının da menajeriyle anlaşamadığını söyledi. Görüşmelerin iyi geçtiğini, futbolcularla da maddi nedenden transferi yapamadıklarını söyleyen Korkmaz, \"Takip ettiğimiz futbolcular var. Önceliğmiz lisans çıkarmak, sonra 2 ya da 3 transfer yapmak. Şu ana kadar transfer yok. İki ya da üç direkt oynayan oyuncu olmazsa olmaz\" dedi.

\"KAYSERİSPOR 3 PUANI HAK ETTİ\"

VAR Sistemi uygulaması hakkında görüşlerini aktaran Korkmaz, \"Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini ülkemizde tam oturtamadık. Tartışmalı pozisyonlar var. Doukara\'nın pozisyonu yüzde 100 penaltı. Nazım\'a yapılan hareket yüzde 100 sarı kart ama verilmedi. Gözlemci de hakeme çok iyi not vermiş, hangi gözle baktığını bilmiyorum. Ev sahibi tarafın daha çok kollandığını düşündüm ama Kayserispor 3 puanı hak etti. Bazı kararlar beni düşündürüyor. Net penaltıda VAR\'a gidilmiyor. Diego\'nun pozisyonunda göğsüne çarpıyor, bakılıyor. İleriki haftalar daha sıkıntı olabilir böyle giderse\" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftara çağrı yapan Korkmaz, \"Olmazsa olmaz tüm parçamız Antalyaspor taraftarı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Zor günlerde takıma nasıl bağlandıklarını geçen sene gördük. Ben daha fazlasını istiyorum. Oyuncularım, biz sahada daha fazlasını vereceksek Antalyaspor taraftarının stadı doldurup, rakip takımı negatif etkilemesini istiyorum. Geçen seneki dönem zordu ama bu dönem daha zor. Bu sezon dönemi hep beraber atlatacağız. Antalyaspor taraftarını statta görmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

