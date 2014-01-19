Bülent Keneş: Ben Başbakan diyorum, iPad'im 'Baş canavar' diye düzeltiyor!

Gülen cemaatinin İngilizce yayın yapan Today’s Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Twitter’da “İngilizce ve iPad'le başım cidden dertte... Ne zaman "Prime Minister" (Başbakan) yazacak olsam iPad "Prime Monster"a (Baş canavar) dönüştürüyor. Hay Allah, ne yapsam!” dedi.

,Dershane tartışmalarıyla gün yüzüne çıkan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tırmanan AKP Gülen cemaati gerilimi sürerken, mikroblog sitesi Twitter tartışmalarla ilgili gündem belirlemeye devam ediyor.

İki tarafa yakın gazeteciler arasındaki ‘Twitter atışması’na katılan son isim Gülen cemaatinin İngilizce yayın yapan gazetesi Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş oldu.

Bülent Keneş, attığı tweette, “İngilizce ve iPad'le başım cidden dertte... Ne zaman "Prime Minister" (Başbakan) yazacak olsam iPad "Prime Monster"a (Baş canavar) dönüştürüyor. Hay Allah, ne yapsam!” dedi.

— Bulent Kenes (@bkenes) 19 Ocak 2014