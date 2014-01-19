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Bülent Keneş: Ben Başbakan diyorum, iPad'im 'Baş canavar' diye düzeltiyor!

Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Twitter hesabından, iPad'inin "Başbakan" kelimesini, "Baş canavar" olarak değiştirdiğini yazdı

19 Ocak 2014 12:01

Gülen cemaatinin İngilizce yayın yapan Today’s Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Twitter’da “İngilizce ve iPad'le başım cidden dertte... Ne zaman "Prime Minister" (Başbakan) yazacak olsam iPad "Prime Monster"a (Baş canavar) dönüştürüyor. Hay Allah, ne yapsam!” dedi.

,Dershane tartışmalarıyla gün yüzüne çıkan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tırmanan AKP Gülen cemaati gerilimi sürerken, mikroblog sitesi Twitter tartışmalarla ilgili gündem belirlemeye devam ediyor.
İki tarafa yakın gazeteciler arasındaki ‘Twitter atışması’na katılan son isim Gülen cemaatinin İngilizce yayın yapan gazetesi Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş oldu.

Bülent Keneş, attığı tweette, “İngilizce ve iPad'le başım cidden dertte... Ne zaman "Prime Minister" (Başbakan) yazacak olsam iPad "Prime Monster"a (Baş canavar) dönüştürüyor. Hay Allah, ne yapsam!” dedi.

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