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Bülent Ersoy'un ameliyat tarihi TBMM'de soru oldu

Zabıt katipliği sınavında ‘’Bülent Ersoy ne zaman kadın oldu?’ Örümcek adamın annesinin adı nedir?’’ gibi sorular sorulması TBMM gündemine getirildi.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Zabıt katipliği sınavında ‘’Bülent Ersoy ne zaman kadın oldu?’ Örümcek adamın annesinin adı nedir?’’ biçiminde sorular sorulması TBMM gündemine getirildi.
 

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan zabıt katipliği sınavında adaylara ‘’Bülent Ersoy kaç yılında gerçekleştirilen ameliyatla kadın oldu? Penguenlerin dişleri var mıdır? ’’ biçiminde sorular yöneltilmesi, TBMM gündemine getirildi.


MHP Kütahya milletvekili Alim Işık, Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Işık "Ankara'da 1-12 Ağustos 2011 tarihlerinde zabıt katipliği için yapılan mülakat sınavında sorulan bazı sorular şoke etmiştir" dedi. Işık bu soruları şöyle özetledi:


"Keops pramidinde kaç taş kullanılmıştır? 
Bülent Ersoy kaç yılında gerçekleştirilen ameliyatla kadın olmuştur?
Penguenlerin dişleri var mıdır?
Örümcek adamın annesinin adı nedir?
Titanik gemisinde kaç yolcu vardı? Hayatta kalanların isimlerinden üçünü sayınız?
Ulubatlı Hasan kaç ok yemiştir?"


Işık, bu soruları soran jüri üyelerinin isimlerinin açıklanmasını istedi ve ‘’Bu üyelerin uzmanlık alanları ve eğitimleri nedir? Bu mülakatlarda sorulacak sorular nasıl ve kimler tarafından belirlenmektedir? Sınava kaç aday girmiş ve bunların kaçı başarılı olmuştur? Kazanan adayların kaçı görevlerine başlamışlardır? Sınavın iptal edilmesi düşünülmekte midir?’’ sorularını yöneltti.


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