Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs'ta mahsur kaldı

"Biz çok mağduruz, 21 kişiyiz, ailelerimiz çok kötü durumdalar"

Kuzey Kıbrıs'ta mahsur kaldıklarını ifade eden Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İzgi, mağdur edildiklerini belirterek, “Biz Bülent Ersoy'un konseri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Ülkeye geldiğimizde yetkililer bize Korona virüs aşılarımızı olup olmadığımızı sordular. Bizde aşılarımızı olduğumuzu söyledik. 2. doz aşısını olmayan 2 arkadaşımızın yerine de başka arkadaşları getirttik. Bizden PCR testi istediler. Özel bir hastanede PCR testi olduk ve testlerin sahte olduğu söylendi. Bizde mağdur durumdayken bir anda suçlu konumuna düştük. Konserimizi yaptıktan sonra 1 gün sonra bizi nöbetçi mahkemeye çıkardılar ve 10 bin TL tazminat ödedik. Ellerimizden telefonlarımızı aldılar ve bu olayla hiçbir alakamız olmamasına rağmen bizi suçsuz bir şekilde polis gözetiminde otelde tutuyorlar. Biz çok mağduruz, 21 kişiyiz, ailelerimiz çok kötü durumdalar” dedi