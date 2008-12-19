Bülent Ersoy beraat etti

Bülent Ersoy’un “Çocuk doğurmuş olsaydım askere göndermezdim” sözleri üzerine ‘halkı askerlikten soğutmak’ suçundan açılan dava beraatle sonuçlandı. Mahkeme Ersoy’un sözlerinin ‘şahsi fikrin kişisel haklar yönünden özgürce açıklanması’ niteliğinde olduğuna hükmetti.



Ersoy jüri üyesi olarak katıldığı bir televizyon programda “Ben çocuk doğurmuş olsaydım askere göndermezdim. Ölüm değil, çözüm istiyorum” sözleri büyük yankı uyandırdı, kimileri destek verirken, bazı kesimler Ersoy’a tepki gösterdi.. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı da suç duyuruları üzerine sanatçı hakkında ‘halkı askerlikten soğutmak’ suçlamasıyla 9 aydan 2.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



Ersoy, Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılarak, “Ölüm yerine çözüm istemek vatan hainliği ya da askerlikten soğutmaksa, o anlayış meselesidir” dedi.. Ersoy’a destek veren gruplar adliye önünde ‘Biji Diva’ yazılı dövizler taşıdı.



Davanın dünkü karar duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Ersoy’un sözlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatını istedi. Mahkeme de sanığın sözlerinin, ‘şahsi fikrin kişisel haklar yönünden özgürce açıklanması’ niteliğinde olduğuna ve suç kastı taşımadığına karar vererek, Ersoy’un beraatına hükmetti.