Bülent Eczacıbaşı: Türkiye borç alarak büyüme kapanının içine girdi

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye'nin borç alarak büyümesini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tecrübeli iş insanı mali tabloyu değerlendirirken, "Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım" diye konuştu.

Eczacıbaşı, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Eczacıbaşı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hataları kabul edip paylaşmak çok önemli: Kurumsallık konusunda iyi ölçüde yol kat ettik ancak tam anlamıyla yol kat ettik diyemiyorum. Aile bireyleri yeteneklerine göre görev almalılar. Hataları kabul edip paylaşmak çok önemli.

Yetersiz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir: Bir konu açıkça tartışılmazsa hata kaçınılmazdır. Hep yanlış insanların göreve getirilmesi yeterince denetlenmemesi ortaya çıkmış hatalardır. Yetersiz kişilerin göreve getirilmesi hata getirir.

Kontrol ediyoruz: Ekonomik ortamlardan etkileniyoruz ve en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyoruz.

"Korkunç bir darbe girişimi yaşadık"

Türkiye bir Orta Doğu’nun bulanık bir sis perdesinin arkasında görülmeye başlandı. Korkunç bir darbe girişimi yaşadık. Türkiye’nin bir hikayesi var ama anlatılması lazım. Dünyaya yeni bir hikâye sunmamız lazım.

Bu hikâyenin mutlaka iletişimin iyi uygulanması lazım. Geçmişteki başarıları kimse önemsemiyor. Teşvikler var ama amaçları çok net olmuyor. Bence çok net bir sonuç var ortada özel kesim kamu kesimi işbirliği sağlanmalıdır. Hatalardan çabuk vazgeçilmelidir.

"Enflasyondan çok korkulması lazım"

Cari açık ekonomimizin kronik hastalığıdır.

Büyümemizi borç alarak sürdürmemiz mümkün değildir. Türkiye bu kapanın içine girdi. Bizim buradan çıkmamız lazım.

Enflasyon çok korkulması lazım. Yüksek enflasyonu on yıllarca yaşadık. Bu dönemlere kesinlikle dönmememiz lazım. Bence hükümet tarafından doğru kararlar alınıyor.

Şirket indirimlerinin birlikte olması güzel bir durum birliği gösteriyor. Bunların biraz daha uzun vadeli, önlemler alınmalı…