"Bülent Ecevit yaşasaydı Erdoğan'a 'ABD'ye rağmen Kıbrıs Barış Harekâtı'nı yaptım' derdi"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin olarak yaptığı konuşmada eski Başbakan Bülent Ecevit'i kast ederek "Affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor. Böyle bir Türkiye yok artık" söylediği sözlerine tepki gösterdi. ABD ile Ecevit'in birçok kez karşı karşıya kaldığını belirten Hakan, "Ecevit yaşasaydı Erdoğan'a 'ABD’ye rağmen Kıbrıs Harekâtı’nı yaptım...' falan derdi" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Bu iş ‘Trump iyi çevresi kötü’ye doğru gidiyor" başlığıyla yayımlanan (13 Ekim 2017) yazısı şöyle:

“BÜTÜN suç Büyükelçi’de” dedik.

Adamlar cevap verdi:

“Büyükelçimize güvenimiz tamdır.”

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“Büyükelçi aldı bu vize kararını” dedik.

Adamlar cevap verdi:

“Ne büyükelçisi! ABD yönetimi aldı, ABD yönetimi!”

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Şimdi de...

“ABD’nin eski bürokrasi kalıntıları ABD yönetimiyle aramızı açmaya çalışıyor”demeye başladık.

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Korkarım bu iş, “Trump çok iyi bir adam ama çevresi kötü” noktasına doğru hızla gidiyor.

Gidip geliyoruz

- “KAHROLSUN Amerika” ile “Dostluğumuzu kimse bozamaz” arasında gidip geliyoruz.

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- “Sana muhtaç değiliz Amerika” ile “ABD yönetimi ile aramızı açmaya çalışıyorlar” arasında gidip geliyoruz.

*

- “Amerika bizi kuşatıyor” ile “Bütün bu işleri bir büyükelçi açtı başımıza”arasında gidip geliyoruz.”

Affedersin, popo, tırabzan, el pençe, ecevit

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, işte bu fotoğraf karesine atıfta bulunarak aynen şöyle dedi:

“Affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor.”

*

Erdoğan’ın lider dediği dönemin ABD Başkanı Clinton...

Erdoğan’ın “O” dediği dönemin Başbakanı Ecevit.

*

Ecevit yaşasaydı...

- Ben Amerika ile iktidarım süresince çok karşı karşıya kaldım.

- ABD’ye rağmen Kıbrıs Harekâtı’nı yaptım...

- Amerika’yı karşıma almaktan çekinmedim.

- Amerikan ambargosunu göze aldım.

Falan derdi.

*

Ama vefat ettiği için...

Bunların hiçbirini diyemedi.

*

Kendisini savunamayacak durumda olanları, gündelik tartışmaların içine katmasak mı acaba?

Kulağıma dedikodular geliyor Gökçek'le ilgili

DİYORLAR ki:

Melih Gökçek krizi bitmedi.

*

Diyorlar ki:

Melih Gökçek istifa ettirilecek.

*

Diyorlar ki:

Ay başından sonra her an Melih Gökçek’in istifa haberini duyabilirsin.

*

Diyorlar ki:

Onurlu bir çekilme olacak.

*

Diyorlar ki:

Yaşanacak, bitecek ama saygısızca olmayacak.

*

Diyorlar ki:

Melih Gökçek, “AK Parti Genel Başkanı Başdanışmanı” olarak görev yapacak.

*

Bir yerden, iki yerden gelse...

Takmayacağım.

Gökçek düşmanlarından gelse...

İlgilenmeyeceğim.

Merkeze uzak isimlerden gelse...

Etkilenmeyeceğim.

*

Kulağıma gelen sesler...

Çok kuvvetli, çok güvenilir, çok merkezden, çok etkili yerlerden geliyor.

Ve ben kayıtsız kalamıyorum.

*

Üzgünüm Melih... Sorry Gökçek...