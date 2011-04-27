Bülent Ecevit 'Kanal İstanbul'u 17 yıl önce açıklamış

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Proje, dönemin DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Özkan’ın seçim broşüründe "Boğaz ve DSP’nin Kanal Projesi" başlığıyla yer alıyordu.Ecevit konuya ilişkin o dönemde yaptığı açıklamada, 17 Ocak'ta DSP İstanbul Belediye Başkan Adayı Necdet Özkan'la birlikte İstanbul'un Batı yakasında Marmara'yla Karadeniz arasında bir kanal açılarak Boğaz'ın yükünün hafifletilmesine ilişkin önerisini anımsattı. Ecevit, İstanbul'da yaşanan facianın kendisini 'İstanbul Kanalı Projesi'ni haklı çıkardığını bildirdi.Kanalın yapılmasına ilişkin henüz kendilerinin de ciddi bir hazırlığın olmadığını belirten Ecevit açıklamasında şunları belirtti:"DSP İstanbul'da belediye ve il genel meclisi seçimlerinni kazanırsa bu projenin olabilirliğini her yönüyle inceleyecektri. Gerekirse mali kuruluşların da konuya ilgisini...İşte Ecevit'in yaptığı açıklamayla ilgili Milliyet gazetesinde 18 Ocak 1994'te yayımlanan haber: