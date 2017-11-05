Bülent Ecevit 11 yıldır yok: Bizim iki gücümüz var; hak ve halk

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Bülent Ecevit, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı

05 Kasım 2017 17:20

1974-2002 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten ve 'Karaoğlan' olarak tanınan Bülent Ecevit, vefatının 11'inci yılında mezarı başında düzenlenen tören ile anıldı.

Düşünce ve uygulamalarıyla 20.yüzyılın siyasi tarihinde en önemli isimlerden biri olarak yer alan Ecevit'i anma törenine Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ve partililer katıldı.

Ecevit'in kabrine çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Aksakal, törende yaptığı konuşmada, Ecevit'in siyasi yaşamı boyunca vatanın ve milletin varlığı, halkın mutluluğu ve dünyada barış için siyaset yaptığını belirterek, Ecevit'in yetiştirdiği demokratik solcular olarak, geçen 11 yıl içerisinde onun yolundan ve ilkelerinden ayrılmadıklarını, Demokratik Sol Parti'nin yarım asırdır süren bu yolda sonsuza dek var olacağını ifade etti.

Rahşan Ecevit de, tören öncesi mezarlığa gelerek eşinin kabrini ziyaret etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in vefatının 11. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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