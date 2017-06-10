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Bülent Arınç'tan tahliye edilen damadına ilişkin ilk açıklama: 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile ilgisini kesti

"Tutukluluk kararına da KHK kararına olduğu gibi saygı gösterdik"

10 Haziran 2017 15:07

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan damadı Ekrem Yeter'in tahliye edilmesine ilişkin olarak ilk kez konuştu. Yeter'in 673 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ihraç edildiğini hatırlatan Arınç, "17-25 Aralık yargı darbesinden sonra Ekrem Yeter, FETÖ ile ülkesini seven tüm insanlar gibi irtibatını kesmiş, hiçbir faaliyetine de katılmamıştır. Bunu da sosyal medya hesaplarında deklare etmiştir" dedi.

Arınç, tutukluluk kararına da KHK kararında olduğu gibi saygı gösterdiklerini ifade ederek, "6 Haziran 2017 tarihinde, 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazda, Ekrem Yeter’in FETÖ üyesi olduğuna dair delillerin yetersiz olduğu ve şahsın kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçeleri ile tutukluluk haline itiraz edilmiş ve mahkeme itirazı haklı bulmuştur" ifadesini kullandı.

Bülent Arınç'ın dün (9 Haziran 2017) sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

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