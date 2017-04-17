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Bülent Arınç'tan referandum yorumu
"Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır"
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, referandum sonrası ilk değerlendirmeyi Twitter hesabından yaptı.
Arınç, referandum sonuçları sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Arınç, “Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır” dedi.
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