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Bülent Arınç'tan referandum yorumu

"Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır"

17 Nisan 2017 04:02

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınçreferandum sonrası ilk değerlendirmeyi Twitter hesabından yaptı.

Arınç, referandum sonuçları sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Arınç, “Referandum sonucunun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasilerde kazanan, sandığa giderek oyunu kullanan tüm vatandaşlardır” dedi.

 

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