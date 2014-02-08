Bülent Arınç'tan Fethullah Gülen'e çağrı

Fethullah Gülen'e çağrı yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Hocaefendiden hükümet aleyhine çalışanların varlığına inandığı takdirde buna yönelik bir mesaj vermesini isterim" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Biz muhterem hocaefendiden Türkiye'de yaşanan bu olaylara bakarak hem bu camia içerisinde yanlış yapanlar varsa, öyle inanıyorsa ki ben onu etkileme noktasında değilim. Tamamen onun bu konuda ciddi bir araştırma yaparak, bu konuda yanlış yapanların da mevcut olabileceğini, kendilerini bugünlere kadar dualarla, hem fiili hem kavli olarak destekledikleri hükümetimizin aleyhinde çalışanların varlığına inandığı takdirde, buna yönelik bir mesaj vermesini ve camianın bütününün tekrar bu güzel yolda yürüyenlere destek olmasını arzu etmesini isterim" dedi.

Arınç, "Böyle bir konuşma yaparsa hem Türkiye'ye sükunet gelir, hem aradaki kırgınlıklar giderilmiş olur. İlhan İşbilen gibi arkadaşlarımızı da kaybetmemiş oluruz" ifadelerini kullandı.