Bülent Arınç'tan BBC'ye kınama

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Olaylar yayılırsa valilerimizin isteğiyle oradaki askeri güçler de huzurun sağlanması için kullanılabilir” açıklamasının BBC tarafından farklı yansıtıldığını öne sürerek, “Bu tutumu kınadığımı ifade ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili BBC Genel Yayın Yönetmenliğine bir yazı gönderen Arınç şunları kaydetti:

“AK Parti hükümetinin ne olağanüstü hal yapma düşüncesi olabilir ne de başka bir şey. Biz Türkiye’de her şeye hakimiz. 20 sene devam eden olağanüstü hali, hükümetimizi kurduk 12 gün sonra bitirdik. Tekrar böyle bir şeyi, ne uygulamaya niyetimiz ne kararımız var. Bir yerde toplumsal bir olay meydana geldiğinde valilerimiz bölgede asayişi sağlamakla sorumludur. Önce polisleri, arkasından jandarma güçlerini kullanırlar. Eğer olaylar yayılırsa valilerimizin isteğiyle oradaki askeri güçler de bu huzurun sağlanması için kullanılabilir. Bunu farklı algılamamak lazım. 5442 sayılı Kanunun valilere verdiği yetkiler sonuna kadar kullanılır ve valilerimiz asayişi temin ederler. BBC konuşmamın bir bölümünü yok sayıp haberi başka amaçla oluşturmuş çok yanlış bir algının oluşmasına neden olunmuştur. Bu haberin düzeltilmesini bekliyor ve Gezi Parkı olayları başladığından beri BBC’nin yanlı haber anlayışının bir örneği olan bu tutumu kınadığımı ifade ediyorum.”