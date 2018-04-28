Bülent Arınç'tan "Aday değilim" diyen Gül'e teşekkür, AKP'lilere öneri

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti. Arınç, "Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili’nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır. Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelip; görüşmenin ardından "Ne AK Parti ne de genel başkanın zarar göreceği bir noktada durmam" açıklamasında bulunan Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Geniş mutabakat oluşmadı, aday değilim" sözlerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Arınç'ın Twitter paylaşımları şöyle: