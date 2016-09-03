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Bülent Arınç'ın yeğeni ve damadı da KHK ile görevden alındı

kHK ile 40 bini aşkın kişinin kamudaki görevlerine son verildi

03 Eylül 2016 18:54

40 bini aşkın kişinin kamudaki görevlerine son verilen KHK ile eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç'ın oğlu İbrahim Said Arınç ve damadı Ekrem Yeter’in de memuriyetten ihraç edildiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 22. dönem TBMM Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın yeğeni İbrahim Said Arınç, dün Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ihraç edildi. Listede Arınç'ın damadı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekrem Yeter de var.

Said İbrahim Arınç, 23 Ekim 2012 tarihinde BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştı. Arınç, Ekim 2006’da dönemin Başbakan Başdanışmanı Ahmet Davutoğlu'nun asistanlığına getirilmişti.

 

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