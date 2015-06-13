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Bülent Arınç'ın kayınvalidesi hayatını kaybetti

Arınç'ın kayınvalidesi Elmas Tay, bir süredir hastanede tedavi görüyordu

13 Haziran 2015 22:06

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın kayınvalidesi Elmas Tay, tedavi gördüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Elmas Tay, uzun süredir tedavi Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde akciğer yetmezliğinden dolayı tedavi görüyordu. Vefat haberini alan Başbakan Yardımcısı Arınç, eşi Münevver Arınç ve aile yakınları hastaneye geldi.

Ankara'dan Manisa'ya götürülecek olan Tay'ın cenazesi, yarın Manisa Merkez Karaağaçlı Mahallesinde, öğle namazına müteakip defnedilecek.

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