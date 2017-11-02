Bülent Arınç'ın 'FETÖ'den tutuklu akrabası serbest bırakıldı

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu olan ve yaklaşık 1.5 yıldır 'FETÖ'den tutuklu bulunan eski Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Ziya Tay, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ziya Tay, Manisa’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırılmıştı. 29 Temmuz'da gözaltına alınan Tay, 19 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İtirazlar üzerine tekrar gözaltına alınan Ziya Tay, 24 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1.5 yıldır Manisa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ziya Tay, iddianamelerin hazırlanmasının ardından dün yargılandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.