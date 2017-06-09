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Bülent Arınç'ın FETÖ'den tutuklanan damadı tahliye edildi

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı

09 Haziran 2017 16:33

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL çerçevesinde yayımlanan 2 Eylül 2016 tarihli 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve kamuda çok sayıda kişi meslekten ihraç edilmişti. İhraç edilenler arasında Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter de vardı. Ekrem Yeter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'doçent' olarak görev yapmaktaydı.

 

Demokrasi nöbetinden fotoğraf

 

Ekrem Yeter, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetine katılmış ve fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

 

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