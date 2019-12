Bülent Arınç'ın anketinden 'hayır' çıktı

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlediği 'Yaşam Boyu Eğitim' seminerine katıldı. Seçim anketi yaptırmaya gerek olmadığını söyleyen ve bunun yerine on tane taksicinin vereceği yanıtın yeterli olacağını belirten Arınç, kendisi sordu. Arınç, "Anketlere gerek yok onlara sorun" dediği taksicilere 'memnun musunuz?" dedi, yanıt 'hayır' oldu.



Yanıtın 'hayır' gelmesi üzerine Arınç, ''O ayrı. Ben şimdi size sormuyorum yahu. Dertlisiniz galiba. Sormamış olayım'' diye espri yaptı; bunun üzerine de salondaki sürücüler Arınç'ı alkışladı.



2007 seçimlerinden önce böyle bir şey yaptığını, zaman zaman da bu uygulamayı tekrarladığını dile getiren Arınç, ''Şimdi 100 tane anket şirketine 'Bu seçimleri kim kazanacak' diye anket yaptırmaya gerek yok. Bursa'nın içinde on tane taksiye binin, on tane taksi şoförüne sorun; 'Nasıl gidiyor işler, Nasıl görüyorsun durumu?' Onundan aldığınız cevap size neticeyi gösterir'' dedi.



Esnaf ve sanatkarın, ekmeğini komşusuyla arkadaşıyla paylaşan, dürüst ve çalışkan insanlar olduğunu anlatan Arınç, ''Taksicilik, dolmuşçuluk zor zanaat. Biliyoruz, yaşıyoruz ama siz bunu yapıyorsunuz. Taksicilik aynı zamanda barometre gibidir. Ne demek barometre gibi?





