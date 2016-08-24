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Bülent Arınç'ın akrabası tutuklandı

Ziya Tay darbe soruşturmasından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

24 Ağustos 2016 17:03

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan AKP kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın eşinin akrabası Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay tutuklandı.

Tay ile birlikte adli kontrol şartıyla serbest kalan Şehzadeler İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ferhat Bozkaya hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

 

Tay, AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu

 

Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu olan Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, 7 Haziran seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu.

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