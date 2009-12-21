Bülent Arınç'a suikast planı!

T24 - Jandarma ve Polis’in Ankara Çukurambar’da önceki gece yaptığı gizemli operasyonun nedeninin Başbakan Yardımcısı Arınç’a suikast ihbarı olduğu ortaya çıktı.



Suikast hazırlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre Ankara'da’da önceki gece yarısı Jandarma ve Polis’in AKP milletvekillerinin yoğun olarak yaşadığı Çukurambar’da yaptıkları gizemli operasyonun ardında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast ihbarı olduğu ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast hazırlığında olduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Arınç’ın bir danışmanı gelişmeyi doğrularken, “Bize de dün birisinin şüpheli olarak gözaltına alındığı bilgisi geldi. Ancak, kişinin kim olduğunu; gerçekten böyle bir plan yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz” dedi.



Eve baskın yapıldı



Güvenlik görevlilerinin aktardığına göre, olay önceki gün Jandarma’ya gelen bir ihbar üzerine başladı. Jandarma ve Polis, Arınç’ın evinin yakınlarında bulunan plakası daha önceden belirlenmiş 2 araçta arama yaptı. Bu aramanın sonucunda çevrede bulunan bir eve de baskın düzenlendi. Günün ilk saatlerine kadar devam eden operasyon hakkında bilgi verilmezken, sabah saatlerinde iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Arınç’ın, Çukurambar’daki evinin yakınlarında şüpheli hareketleri sonucu yakalanan şahıslar Ankara Emniyeti’ndeki sorgularının ardından savcılıkça serbest bırakılırken, polisin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.



Gönderme yaptı





Bülent Arınç’ın, dün Manisa ve İzmir’deki konuşmaları da önceki gece yaşanan olayın sinyalleriyle doluydu. Muhalefet liderlerinin iktidarı “vatana ihanet”le suçlayan açıklamalarına tepki gösteren Arınç, “Siz bu zihniyetle devam ederseniz, bizi vatan haini gözüyle görmeye devam ederseniz ve bu suçlamalara aynen iştirak ederseniz Türkiye’de birilerine hedef göstermiş olursunuz” dedi.



Muhalefeti suçladı



Arınç, CHP ve MHP liderlerine, şöyle seslendi: “Sizin düşman olarak gördüklerinizin başına bir iş gelirse bu sizi çok mu mutlu edecek? Birisinin yerde sürünmesi sizin zafer çığlıkları atmanıza yol mu açacak. Bundan sevinç mi duyacaksınız. Doğacak olumsuz sonuçlardan azmettirici sıfatıyla kendinizi kurtaracağınızımı düşünüyorsunuz?”



