Bülent Arınç'a mezun olduğu lisenin diploması verildi

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, 2014 yılında kurulan Manisa Lisesi Mezunları Derneği\'nce \'4\'üncü Mezunlar Buluşması\' düzenlendi. Manisa Lisesi\'nden 1965 yılında mezun olan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç\'ın da katıldığı buluşmada, Arınç\'a diploması hediye edildi.

Manisa\'da 130 yıllık tarihi geçmişe sahip Manisa Lisesi\'nin eski mezunları için 2014 yılında kurulan Manisa Lisesi Mezunları Derneği, bu yıl 4\'üncü kez eski mezunları bir araya getirdi. Buluşma yemeğine TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Su ve Kanalizasyon İşleri (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Belediye eski Başkanı Bülent Kar, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok, okulun eski müdürleri, kurum müdürleri ve dernek üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Manisa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Abidin Yatkın, lisenin 130 senelik tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, 45 bin mezun verdiğini hatırlattı. Manisa Lisesi\'nden Türkiye ve Manisa için önemli siyasetçilerin, bürokratların, kurum müdürlerinin, öğretmenlerin mezun olduğuna dikkat çeken Başkan Yatkın, şunları söyledi:

\"Lisenin yetiştirdiklerine baktığımız zaman bu büyüklüğü görüyorsunuz. Bu nedenle kurduğumuz derneğimizin önemi daha da çok artıyor. 4 senedir maddi kaynağımız olmadığı halde çok önemli adımlar attığımıza inandık. Tek eksiğimiz, mezun sayısı. Derneğimizin üye sayısı, tam istediğimiz ölçüde değil. Bu nedenle tarihi Manisa Lisesi\'nden mezun olan herkesi derneğimize bekliyorum. Üye sayımız, arttığı sürece yapamayacağımız şey yok.\"

\'MANİSA\'DA HEMŞEHRİLİK DUYGUSU ZAYIF\'

Manisa Lisesi Mezunları Derneği\'nin etkinliğine katılan ve liseden 1965 yılında mezun olan TBMM eski Başkanı Arınç, kentin en büyük eksikliğinin, hemşehrilik duygusunun gelişmemesi olduğunu söyledi. Arınç, \"Ben, Manisalıyım ve Manisa\'yı çok iyi bilirim. Bizde sivil toplum duygusu ve hemşehrilik duygusu, çok zayıftır. Ben, Meclis görevindeyken, başka illere de gittim. Oradaki hemşehrilik duygularına kıskanarak, baktım. Kimse, gelip, \'Ben, derneğe üye olmak istiyorum\' demez. Bu, zinhar olmaz. Kapı kapı dolaşacaksanız. Bu şekilde çalışma yapacaksınız. Hemşehrilik duygularımızı göstermeliyiz. Manisa, bunu yapmazsa bu şekilde geceyi müzikli bir toplantıya çevirerek, işi kurtardığımızı düşünürüz. Ben, şahsıma düşen görevleri yapmaya hazırım\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yatkın tarafından Bülent Arınç\'a diploması verildi. Program, buluşmaya katılan eski mezunların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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