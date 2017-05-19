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Bülent Arınç'a 'gazeteciye hakaret'ten para cezası

Arınç'ın avukatı: Müvekkilimin yorumları eleştiri sınırları içerisinde

19 Mayıs 2017 17:21

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında bir gazeteciye hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adlî para cezasına çarptırıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; haber ve köşe yazıları nedeniyle Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’in 98 dava açtığı gazeteci İmdat Aslan, TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkiiinde bulunan alışveriş merkezinin de ‘FETÖ’nün ticari varlığının bir parçası olduğunu ileri sürmüştü.

Aslan, 2015 yılının aralık ayında söz konusu alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Arınç’ı, tesisle ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla eleştirmişti.

Aslan, bu eleştirisinin ardından, Arınç’ın katıldığı bir televizyon programında kendisine hakaret ettiğini ileri sürmüş, soruşturma neticesinde Arınç hakkında dava açılmıştı.

"Yorumları eleştiri sınırları içerisinde"

Avukatı Yakup Erikel’in, “Müvekkilimin gerek kendisinin, gerekse bizim daha evvelden bahsettiğimiz üzere müştekiye hakaret etme gibi bir kastı söz konusu değildir. Tamamen kendi kişisel görüşlerini eleştiri sınırları içerisinde kalmak sureti ile yapmıştır” sözleriyle savunduğu mahkemenin karar duruşmasında Arınç,  ‘sesli ve görüntülü bir ileti aracılığıyla ve kişinin siyasi düşünce ve kanaatlerini açıklamasından dolayı hakaret’ suçundan toplam 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

 

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